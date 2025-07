Kutsal toprakları ziyaret eden vatandaşlar, dualarında Bursa'yı da unutmadı. Sosyal medyada yayınlanan video da bir vatandaş, "Allah'ım Bursa Gürsu'daki ve Türkiye'nin genelindeki yangınları söndür. Allah'ım mülk senin, kullar senin kullarındır. Sen dilediğini dilediğin gibi yapansın. Her şeye muktedir olan sensin. Allah'ım bu yangınlarda mümin kullarına yardım eti. Allah'ım müminleri muhafaza et. Sana iman etmiş, teslim olan kullarını muhafaza et" diyerek dua etti.

Farklı bir vatandaş ise video da, "İlahi ya Rabbel alemin buradan yapılan hürmetine, zikirler hürmetine, yaşı anne-babaların yaptığı dualar hürmetine, masum çocukların duaları yüzü hürmetine şu anda Bursa Gürsu'daki orman yangınlarının sönmesine sen vesile eyle. Yurdumuzu ve tüm insan beldeleri, benzeri semavi arzı, belaların sönmesine, kazaların defetmesine vesile eyle. Tövbe almayı, tövbenin üzerinde durmayı nasip et. Estağfurullah el azim. Bütün yaptıklarımızdan dolayı senden af ve mağfiret diliyoruz. Bizleri affeyle. Kaza, bela ve müsibetler gibi imtihanlardan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle, koru Allah'ım. Amin ya Rabbel alemin" şeklinde dua etti.