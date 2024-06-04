Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın havadan görüntülendi.

Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda başlayan ve kısa süre içerisinde büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Orman Bölge Müdürlüğü, “Dikkat, sıcaklıkların artması ile birlikte yeşil vatandan dumanlar yükselmeye başladı. Orhaneli’deki yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz” notunu ekledi.