Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra yeniden alevlenen orman yangınının hangi sebepten çıktığı ile ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir apart önünde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Şahıs hakkında yapılan araştırmada 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasını Geri Bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı.

Bir an şeytana uyup ağaçları tutuşturmuş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Ufuk Aytekin'in 2024-2025 yıllarında 4 ayrı psikiyarti tedavi kaydı olduğu belirtildi.

Aytekin'in 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı ancak son zamanlarda bıraktığı belirlendi. Şahsın ailesi ile de arasının bozuk olduğunu, bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını, kendisini kimsenin yönlendirmediğini" söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.