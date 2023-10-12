Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği 'Kamu Spor Oyunları'nda BUSKİ masa tenisi ekibi büyük bir başarıya imza attı. Hem kadınlarda hem erkeklerde Bursa şampiyonu olan BUSKİ, bu büyük başarı ile adını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında kamu kurumlarının katılımını teşvik etmek, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak, spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları projesi kapsamında BUSKİ masa tenisi ekibi, 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek "Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları"na katılmaya hak kazandı.

Bursa'da gerçekleştirilen elemelerde, BUSKİ masa tenisi ekibi, hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Kestel Spor Salonu'nda 18 erkek ve 2 kadın kamu kurumunun yarıştığı turnuvada BUSKİ, kadınlarda birincilik elde ederken, erkeklerde de şampiyonluğu kucakladı. Kadınlarda ikinciliği Orman Bölge Müdürlüğü, erkeklerde ise Gemlik Kaymakamlığı kazandı. Üçüncülüğü ise Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

BUSKİ Masa Tenisi Kadın ve Erkek Takımı, bu zaferle birlikte 19-22 Ekim 2023 tarihlerinde Bilecik'te düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, turnuvadaki başarılarından dolayı ekibi tebrik ederken, Bilecik'te yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası için de başarı dileklerini iletti.