Olay, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı, bu da tepkilere yol açtı. Görüntüleri izleyen hayvanseverler, barınağa giderek ölen köpeği yiyen hayvanları hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, olayın ardından hemen barınağa giderek durumu öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Başkan Deviren, sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili derin üzüntü duyduklarını ve bu tür bir durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, sorumluların tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Deviren, yaptığı açıklamada, "Bu, hiçbir canlı için kabul edilebilecek bir durum değildir. Olayla ilgili belediye olarak hemen idari soruşturma başlattık. Adli makamlar da konuyu inceleyecek ve sorumlular cezasız kalmayacaktır. Ayrıca, veteriner hekimlerle görüşerek çözüm önerilerini değerlendireceğiz" dedi.

Başkan Deviren, yaşanan olayın ardından benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ve konunun titizlikle takip edileceğini vurguladı.