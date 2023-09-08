Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen şafak operasyonunda, aranan şahıslara yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat birimlerinin işbirliğiyle yürütülen bu operasyon kapsamında, farklı suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması hedeflendi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, 225 ekip ve bin polis memuru, 145 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bu etkileyici operasyon sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi gözaltına alındı. Aralarında FETÖ üyelerinin de bulunduğu bu şahıslar, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli birimlere sevk edilecekler. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceğini vurgulayarak toplumun güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürdü.