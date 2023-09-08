Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği, deprem sonrası zor günler geçiren küçük afetzedeler için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu asrın en büyük felaketlerinden birini yaşayan ve oyun çağlarında yıkımla, enkazla ve kayıplarla karşılaşan çocuklar, şenlik sayesinde depremin yıkıcı etkisinden biraz olsun uzaklaşıp, keyif dolu günler yaşadılar.

Bölgede depremin hemen ardından yardım faaliyetlerine koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a 2 bin konteynerlik yaşam alanları ve seyyar tuvaletler kurarak yardım dağıtımlarını sürdürdü. Şimdi ise afetten en çok etkilenen çocukların psikolojik destek alması ve moral bulması amacıyla daha önce Antakya'da gerçekleştirdiği Masal Şenliği'nin ardından, Bursa'da geleneksel olarak düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği'ni Hatay'a taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Müzeler Şube Müdürlüğü eğitimcileri ve gönüllülerinden oluşan bir ekip, afetzedesi çocuklarla buluştu. Konteyner kentlerde yaşayan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını hem öğrenip hem de oynama fırsatı buldular. Üç gün boyunca çocuklar, oyunun birleştirici gücünden yararlanarak, depremin acı izlerinden uzak, çocuksu oyunlarla dolu bir zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.