Törene birçok resmi ve askeri yetkilinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Dün gece saatlerinde Siirt çevre yolunda seyir halinde olan 25 yaşındaki astsubay Mücahit Beyhan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Mücahit Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, düzenlenen törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Törene birçok resmi ve askeri yetkilinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Siirt'te motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mücahit Beyhan'ın, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş olduğu öğrenildi. Beyhan'ın cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Törene, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Beyhan'ın silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.