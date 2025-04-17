İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın bölge ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi. Çelik, Bayraktar’ın Geyve, Pamukova ve İznik’te don olayından etkilenen üreticilerle bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğunu belirtti.

Bayraktar’ın, ülke genelinde dondan zarar gören tüm bölgeleri tek tek ziyaret edeceğini ifade ettiğini aktaran Sezai Çelik, çiftçilerin taleplerini de şu sözlerle dile getirdi:

“Bu yıl üreticilerimizin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının ertelenmesi yeterli olmayacaktır. Mutlak suretle üreticilerimize yardım yapılmalı, can suyu verilmelidir. Bu taleplerimizi Genel Başkanımıza ilettik. Kendisi de Ankara’da gereken tüm girişimleri yapacağını söyledi.”

Çelik, açıklamasının sonunda tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah beterinden saklasın. Yeni üretim sezonunda stratejik ürünlerimizi ve tarla bitkilerimizi her türlü dolu ve afetten korusun" dedi.