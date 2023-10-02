Bursalı ünlü ciğerci huzurevindeki yaşlıların gönlünü fethetti. Yaşlılar gününde Bursa’dan kalkıp İstanbul’daki bir huzurevine giden ciğer ustası Ali Koçak yaşlılar için ciğer partisi düzenledi.

İstanbul Bahçelievler Huzurevinden yükselen mangal dumanı herkesin iştahını kabarttı. Yaşlılar gününde mis gibi ciğer kebap kokusuna uyanan huzurevi sakinleri Bursalı meşhur ciğer ustası Ali Koçak’ın kendileri için hazırladığı sürpriz partiyi görünce memnuniyet duydular.

Üzerine giydiği kıyafet ve taktığı steteskop ile ciğerin doktoru olarak sosyal medyada ün yapan Bursalı ciğerci Ali Koçak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde yine yaşlıları unutmadı. 3 yıldır huzurevi ziyaretlerini gelenek haline getiren Bursalı Ciğer ustası; bu sefer İstanbul Bahçelievler Huzur Evi sakinleri için en güzel kebaplarını hazırladı.

Ciğer ustasının elinden ciğer şişleri şişen huzurevi sakinleri "Biz sağlık kontrolü var zannediyorduk ama ziyafet varmış. Doktorun elinden kebap yemek de varmış" diye konuştular. Yaşlılarla birlikte şarkılar söyleyen Ali Koçak, "Paylaşmak güzel sey, paylaştıkça hayat daha güzel oluyor, buyurun denemesi bedava" dedi.

Yaşlıların bir gülümsemesinin her şeye değer olduğunu sözlerine ekleyen Koçak, "Lütfen yaşlılarımızı unutmayalım, onların morale ihtiyacı var. Sıra bize de gelecek. Bu dünya da ne yaparsan onu biçersin. Onların bir gülmesi herşeye değer" diye konuştu.