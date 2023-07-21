“Gençlik Bursa’da yollarda” projesiyle eğitim için şehir dışından gelen öğrencilere ücretsiz turlarla Bursa’yı tanıtan Büyükşehir Belediyesi, yeni başlayan ‘Genç seyyahlar yeni şehirler’ projesiyle de Bursalı gençlere farklı şehirleri tanıtıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri merkeze alan projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden eğitim için gelen gençlerin Bursa’yı yakından tanımaları için “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursalı gençlerin farklı şehirleri tanıması için ‘Genç seyyahlar yeni şehirler’ projesini devreye aldı.

Bursalı 18-25 yaş arası gençlerin farklı şehirlerin değerlerini yakından tanımaları amacıyla düzenlenen ücretsiz turlar, İstanbul programı ile başladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden rehber eşliğinde hareket eden 40 kişilik ilk grup, ücretsiz tur sayesinde İstanbul Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya ve Çamlıca Camilerini gezdi. Öğle yemeğinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından ikram edildiği gezi programına katılmak isteyen gençler, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil uygulaması ve "gezi.bbgenclikkulubu.com" adresinden online kayıt yaptırabilecek.