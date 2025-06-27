Kaza 09.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Özcan T.(20) yönetimindeki 16 BLC 901 plakalı motosiklet, U dönüşü yapıp park etmeye çalışan sürücü Ali A.(38) yönetimindeki 16 NM 172 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.