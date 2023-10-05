Bursa’da popüler işletmelerde sahne alan ses sanatçıları, SMA Hastası Safa için konser verme kararı aldı. Bu anlamlı etniklik 9 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar..

Bursa’nın sevilen sanatçıları Kübra Lana, Levent Uçar, Taner Yazıcı, Ahmet Gök ve Semir Kandemir ilk kez bir organizasyonda birlikte aynı sahneyi paylaşacaklar.SMA teşhisi konan Safa(3) bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için düzenlenecek bu özel organizasyona katılmak isteyenler valilik izniyle açılan TR05 000 6000 43 88 8000 4296 47 Akbank’a ait iban numarasına BAĞIŞ yazarak Sefa Arput adına 200 TL yatıracaklar. Kişi başı bu bağışı yapanlar Sefa Harput’a nefes olmak için bu anlamlı organizasyonda bilet almış sayılacaklar.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı(FSM) Sendeyim Restoranda saat 20.00’de başlayacak etkinlikle 5 sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar ayrı ayrı sahneyi paylaşacaklar.

Bursa’da yaşayan İsmail ve Rabia Harput çiftinin 3 yaşındaki çocukları SMA’lı Safa’nın tedavisi için 2 milyon 400 bin dolar gerekiyor. Bugüne kadar düzenlenen yardım organizasyonlarıyla bu rakamın %80’ine ulaşıldı.

Bursalı sanatçılar küçük Safa’nın Dubai’de devam edecek tedavisi için son bir hamle yaparak, örnek bir organizasyona imza atmayı planlıyor. Özel konsere katılamayacakların yine aynı iban numarasından minik SAFA için diledikleri miktarda bağışta bulunabilirler.