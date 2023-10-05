İnegöl’ün ilk otobüs firması sahiplerinden, İnegöl Seyahat’ın kurucularından, Düvenci-Kınabaş Seyahat’in sahiplerinden Mümin Kınabaş’ın 60. yılında ailesi tarafından rahmetle anılıyor.

İnegöl Eşraflarından Düvenci Mahmut Kınabaş 1950 yılında ürettiği düvenleri satmak için Bandırma’ya gider. Düvenlerini sattıktan sonra İnegöl’e dönüş için Bursa’ya gelir. İnegöl otobüsü akşam üstü yeteri kadar dolmayınca arabanın sahibi yolcuları indirir. Bu duruma kızan Mahmut Kınabaş, İnegöl’e gidecek yolculara ‘Siz buradan ayrılmayın’ der. Kendisi Gazcılarda gezerken otobüs galerisine uğrar. Pazarlık sonucunda kuşağındaki satmış olduğu düvenlerin paralarını çıkartıp otobüsü satın alır. Çayırda bekleyen İnegöl yolcularını otobüse bindirerek ücret almadan İnegöl’e getirir. Kendisi araba kullanmasını bilmez. Rastlantı sonucu İnegöllü bir şoförü görür ve birlikte İnegöl’e gelirler.

Ailenin büyük çocukları askerdedir. Oğlu Mümin Kınabaş’ı ehliyet alması için dört adet sarı lira vererek İstanbul’a gönderir. Ehliyetini alan Mümin Kınabaş, İnegöl’e dönerek otobüs ile yolcu taşımacılığına başlar. Öncelikle İnegöl pazarcılarını Yenişehir, İznik, Bozüyük pazarlarına taşırlar. Bu arada kardeşlerine de otobüs kullanmayı öğretir. 1955 yılında evlenen Mümin Kınabaş’ın 3 çocuğu olur. Oğullarına Metin, Necmettin ve Mümin isimlerini verir. Düvenci- Kınabaş ailesinin kardeşlerinin şoförlüğü öğrenmesinden sonra otobüs sayıları artar. Düvenci Seyahat ismindeki otobüsler, Bursa-İnegöl ve İstanbul-Ankara-İzmir seferlerine çıkar. İnegöl’de otobüsle ilk Hac (Suudi Arabistan) seferlerine başlarlar. Düvenci şoförü Mümin Kınabaş, İstanbul’a giderken elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeder.

Hakkın rahmetine kavuştuğu 60.yılında oğulları rahmet ve sevgiyle anarken, Ruhu şad Mekanı Cennet olsun diyoruz.

Yıldırım Gazetesi olarak Kınabaş Ailesine Başsağlığı dileriz.