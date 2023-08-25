Suriye sınırındaki görevi sırasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Eren Yıldız için duygusal bir veda töreni düzenlendi. Yıldırım İlçesi'nde bulunan Şirinevler Mahallesi Şirinevler Merkez Camii'nde gerçekleşen cenaze namazı sonrasında, şehidin naaşı büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nakil aracından alınan Yıldız'ın naaşı, askeri tören eşliğinde musalla taşına getirildi.

Tören, siyasi temsilciler ve yerel yöneticilerin de katılımıyla gerçekleşti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen gibi isimler, şehidin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından ise yüzlerce insan, şehidin naaşını son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldi.

Şehit Yıldız'ın naaşı, Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.