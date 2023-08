İnegölspor’un başlattığı “Bordo-Beyaz ayran” kampanyasına destek çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Osman Sevim başkanlığındaki İnegölspor yönetiminin kulübe kalıcı gelir sağlamak adına çıkarttığı bordo beyaz ayrana destek çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İnegöl Bakkallar Odası, İnegöl Lokantacılar Odası ile yapılan protokolün ardından esnaftan destek gelmeye devam ederken, İnegöl’de ki eğitim kurumlarından da destek gelmeye başladı.

İnegöl’de eğitim faaliyetlerini sürdüren Okyanus Koleji, bordo beyaz ayran kampanyasına destek vererek 2023-24 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerine, İnegölspor sevgisini aşılamak için her gün bordo-beyaz ayran verecek.



ÇOCUKLARIMIZA BORDO BEYAZ SEVDAMIZI TATTIRACAĞIZ

Özel İnegöl Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz “İnegölspor, şehrimizin en önemli değerlerinden biri. İnegölspor’umuz için yapılan her projeye destek verilmesi gerekiyor. Bu bir ayran projesi diye geçebiliriz ama olay sadece bir ayran değil. Başkanımız ve yönetimi çok güzel bir şey düşünmüşler. Bu sayede İnegölspor hayatımızın her anında yer alacak. Bizde Okyanus Koleji olarak 2023-24 eğitim öğretim sezonunda her etkinliğimizde, her yemeğimizde öğrencilerimize bordo-beyaz ayran vereceğiz. İnegölspor’umuza maddi gelirin yanında şehrimizin çocuklarına bordo beyaz sevdamızı da tattıracağız.” Dedi



İNEGÖL’DE BORDO BEYAZ AYRAN İÇİLİR

Desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirten İnegölspor Başkanı Osman Sevim “Bordo Beyaz ayran projemize İnegöl’ün her kesiminden destek geliyor. İnegöl’ümüz projemizi sahiplendi. Biz bir yandan kulübümüze kalıcı gelir sağlamaya çalışırken, bir yandan da İnegölspor’umuzu her kesime sahiplendirmek istiyoruz. İnegölspor bu şehrin en önemli markalarından biri. Çocuklarımız her gün bordo beyaz ayran içecek, bu çok önemli, bir aidiyet duygusu oluşacak. Bu konuda bizlere destek veren her kesime çok teşekkür ederiz. Özel İnegöl Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz hocamıza da kapılarını bize açtığı için projemize destek verdiği için çok teşekkür ederim. Başka İnegölspor yok, İnegöl’de bordo beyaz ayran içilir” dedi.