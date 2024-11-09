Öztürk, şehrin en değerli arazilerinden birinin, yerel esnafın ve halkın çıkarları göz ardı edilerek, rant odaklarının eline teslim edilmesini sert bir dille eleştirdi. Meclis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Sayın başkan değerli milletvekilleri Bursa'nın en kıymetli arazisi üzerindeki Carrefour alışveriş merkezi çürük bahanesi ile rant odaklarının kucağına bırakıldı.

150 esnafın ekmeği ile oynanıp Bursa Büyükşehir ve Nilüfer belediyeleri sürecin dışına itildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye sokuldu.

Erdoğan ailesine yakın katılım evim ve çevre katliamı emsal artışlarıyla tanınan Atış Yapı ise bu işin başında bu bir tesadüf mü tabi ki değil.

Katılımevim burada sanki sosyal konut yaparak 20 yıl vade ile insanlara konut mu satacak bu nasıl bir yönetim ki halkın malı bir avuç yandaşa peşkeh çekilirken hesap vermek bir yana yandaşa destek olmak için çabalıyor, sormak zorundayız Bursa'nın kalbini kimlerin çıkarları uğruna heba ediyorsunuz.

Bursa halkı sizin rant sofranıza meze olacak değil.

Bu düzeni, yağmayı asla kabul etmeyeceğiz'' dedi.