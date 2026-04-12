Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi’nde açan ters laleler, mahalle sakinleri tarafından titizlikle korunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yükseltinin fazla olduğu bölgelerde yetişen ters laleler, her yıl mart ayının sonu ile birlikte çiçek açıyor. Doğa güzelliklerinin hakim olduğu Çermik ilçesinde yetişen laleler, ilçe halkı tarafından korunuyor.

Ters laleleri yerinde görmek isteyen doğaseverler ilçeye gelerek bu güzellikleri görme ve fotoğraflarını çekebilme fırsatını yakalayabiliyor.

Koruma altında bulunan ters laleleri koparanlara ve izinsiz çıkaranlara ekipler tarafından 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.