Özellikle kırsal mahallelerde yoğun olarak bulunan meyve bahçeleri, adeta gelinlik giymiş gibi bembeyaz bir örtüye bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlar, hem üreticilere yeni sezonun umutlarını yeşertti hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi. Kuşbakışı kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzanan çiçekli bahçeler adeta bir tabloyu andırdı. Doğanın renk cümbüşünü yansıtan görüntüler, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bölgede özellikle şeftali, erik, kiraz ve elma ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemin kısa sürdüğünü belirten üreticiler, bu güzelliğin her yıl sadece birkaç hafta görülebildiğini ifade etti. Baharın müjdecisi olan bu görüntüler, aynı zamanda bereketli bir sezonun da habercisi olarak değerlendiriliyor.

İnegöl’de her yıl bahar aylarında oluşan bu doğal güzellikler, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Drone ile kaydedilen görüntüler ise bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.