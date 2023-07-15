Bursalılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde meydanlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla darbecilere lanet okudu.

Bursa’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi. Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri hazır bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşmasıyla devam etti.

Başkan Aktaş yaptığı konuşmada, “Bu akşam 15 Temmuz vesilesiyle bir araya geldik. Lütfen şöyle bir 7 yıl öncesine gidelim. O akşamlarca bir buçuk, 2 ay boyunca nöbet beklediğimiz akşamları demokrasi nöbetlerini bir hatırlayalım. İnşallah Allah bir daha öyle acıları göstermesin. 15 Temmuz Türk milletinin direniş destanıdır. 15 Temmuz ayrılıkların ve farklılıkların kenara bırakılıp tek vücut, sağıyla, soluyla, doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle hepimizin bir araya geldiği gündür. 15 Temmuz bu milletin yürüdüğü yoldur. 15 Temmuz devletin milletin devletle bütünleşmesidir. 15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutanlığında FETÖ’cü hainlere dersinin verildiği şanlı bir gündür. Vatan şairi Orhan Şahin Göker ne güzel sesleniyor. ’Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun kendini tarihe verenleridir.’ Evet o gece bir tarih yazıldı. Allah bir daha o geceyi yaşatmasın. Amin. Şehadete yürüyenleri Mehmet Akif Ersoy müjdeliyor. ’Şehit isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.’ Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

“14 yaşındaki çocuklar köprüdeydi”

Darbecilere karşı direnenler arasında genç, yaşlı birçok kesimden kişinin bulunduğunu söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti ama her yıl unutmadık, sizlerle beraber inşallah unutmayacağız. O günü hatırlayalım 15 Temmuz bizim birlik ve beraberliğimize, milletimizin bütünlüğüne karşı, vatanımıza karşı bir işgal girişimiydi. Ama bu işgal girişimine karşı asker elbiseli FETÖ’cü teröristlere karşı milletimiz çıplak, korkusuz yürekleriyle tankların karşısında dimdik durdu. Kadınlar dimdik ayaktaydı. Gencecik çocuklar, 14 yaşındaki çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi. O günkü anılarını paylaşıyor bir genç, diyor ki ’bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Çıplak ellerimiz vardı. Taş bile yoktu. Ama sadece Şehitler Köprüsü’nde yürüdüğümüz için üzerimize ateş açıldı. Biz iyiydik, kalktık kalkamayanlar vurulmuştu. Ve herkes birinin elinden tuttu, hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kimileri el ele yürüdü. Ama bir amcayı gördüm. Tek başına dimdik yürüyordu’. O gün gerçekten milletimiz vatan ne demek? Bayrak ne demek? Vatan uğruna bayrak uğruna canını vermek ne demek? Tüm Dünyaya gösterdi. Tüm dünyaya gösterdik” şeklinde konuştu.

“Karakteri bağımsızlık olan bir ecdadın evlatları ve mirasçısıyız”

Çanakkale ve Kurtuluş savaşına vurgu yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü ilk günkü heyecanıyla kutluyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 952 yıl önce Malazgirt’te 724 yıl önce Söğüt’te, 570 yıl önce İstanbul’da, 108 yıl önce de hem Kurtuluş Savaşı’nda hem de Çanakkale’de vatan ve millet aşkıyla birlik ruhuyla nice destanlar yazan tarihini altın harflerle bezeyen karakteri bağımsızlık olan bir ecdadın evlatları ve mirasçısıyız. 15Temmuz’da yapılmak istenen darbe teşebbüsünü de yine birlik ve beraberlik ruhuyla hep beraber bertaraf ettik hamdolsun. Vatan ve millet söz konusu olduğunda milletin birlik ve beraberliği uğruna verilen bu destansı mücadele tüm dünyaya verilen en iyi mesaj olmuştur. Bundan 7 yıl önce 15 Temmuz’da devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, nice canlara, nice insanlarımıza kastetmişti. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri meclisimiz ile meydanlara dolan halkımızın üzerine bomba ve mermiler yağdırmıştı. Ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Halkımız Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın çağrısına cevap olarak canı pahasına meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit veya gazi oldu” dedi.

Program Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in konseri ile devam etti.