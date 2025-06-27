Esenyurt Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevreyi kirleten atık yağları topluyor. 5 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara ise 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

Esenyurt Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Sıfır Atık" projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza atıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yürüttüğü proje ile lavabolara döküldüğünde milyonlarca litre suyu kirletebilecek bitkisel atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Vatandaşların evlerinde biriktirdiği atık yağlar, belediye ekipleri tarafından adreslerinden teslim alınıyor. 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağ teslim eden vatandaşlara, 1 litre sıvı bulaşık deterjanı hediye ediliyor. Esenyurt Belediyesi, hem çevrenin korunması hem de ev ekonomisine küçük bir katkı sağlayan bu uygulamayla sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda somut adımlar atıyor. Atık yağlarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen yurttaşlar, 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyor. Belediyeye bağlı ekipler, belirlenen tarihte adrese gelerek atık yağları toplayıp geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor. Sadece konutlarla sınırlı olmayan uygulama, iş yerlerinden ve bitkisel atık yağ üreten tüm noktalardan da yağ toplanmasını kapsıyor. Belediye yetkilileri, bu tür çalışmalarla hem çevreyi korumayı hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor.

"Konutlardan ve iş yerlerinden bitkisel atık yağları topluyoruz"

Atık yağları geri dönüştürmenin çevreye olumlu etkilerine değinen Çevre Mühendisi Gülşah Erbaysal, "Sadece bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirletebildiğini biliyor muydunuz? Bu, suyun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Dolayısıyla atık yağları lavaboya dökmek ya da çöpe atmak, aslında doğaya ve dolayısıyla kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri. Oysa atık yağlar geri dönüştürülebiliyor. Örneğin; biyodizel gibi çevre dostu yakıtların üretiminde ya da kimya sanayinde ham madde olarak kullanılabiliyor. Biz de bu amaçla Esenyurt Belediyesi olarak, konutlardan ve iş yerlerinden bitkisel atık yağları topluyoruz. Şu anda yürüttüğümüz kampanya kapsamında, konutlardan 5 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşlarımıza 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediyoruz. Vatandaşlarımız biriktirdikleri atık yağları belediyemizin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden bizlere ulaştırabilir, böylece geri dönüşüme katkıda bulunabilirler. Temiz bir çevre için öncelikle atıklarımızı azaltmamız, ardından da geri dönüşüme yönlendirmemiz gerekiyor. Her bireyin bu bilinçle hareket etmesi, çevremizin ve dolayısıyla geleceğimizin korunması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Herkes doğaya sahip çıkmalı"

Atık yağ toplama projesinden memnun olduğunu ifade eden Hacer İsmailoğlu ise, "Atık yağların çevreye çok büyük zarar verdiğinin farkındayım ve bu konuda duyarlıyım. Bu yağların toplanmasının, geleceğimiz için bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi çevresini temiz tutup özen gösterirse, çocuklarımız için daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Esenyurt Belediye ekipleri evime kadar gelerek atık yağları alıyorlar ve ayrıca hediyeler veriyorlar. Bu da biz vatandaşları teşvik ediyor. Böyle güzel hizmetler sundukları için Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.