İsrail ile İran arasındaki ateşkes haberi ve ABD'nin birçok ülkeyle tarifeler konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki gelişmelerin ardından ons altın gerileme eğilimine girdi. ABD'de açıklanan ve FED’in faiz politikasında önemli rol oynayan Çekirdek PCE Fiyat Endeksi ise mayıs ayında %0,2 artış gösterdi. Bu veri, %0,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Bu gelişmeyle birlikte, FED’in yakın vadede faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali zayıfladı ve ons altın fiyatı 3.255 dolara kadar düşerek son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Haftalık bazda ons altında kayıp %3,10'u aştı. Geçen hafta 3.368 dolardan kapanan ons, dün 3.327 dolardan işlem görürken, bugün gelen verilerle 3.255 dolar seviyesine çekildi. Aynı zamanda ABD'den gelen dayanıklı mal siparişleri de beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Nisan ayında %8,5 artış öngörülen siparişler, %16,4'lük yükselişle beklentileri aştı. İşsizlik maaşı başvuruları da 236 bin olarak açıklandı ve bu, son 5 haftanın en düşük seviyesi oldu.

Ekonomideki güçlü veri akışıyla birlikte faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki düşüşü destekledi. İç piyasada da bu gelişmeler etkili oldu. 27 Haziran 2025 tarihinde gram altın 4.175 TL’ye kadar düştü ve böylece son 2,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da gram altın akşam saatlerinde 4.180 – 4.225 TL aralığında işlem gördü. Çeyrek altın satış fiyatı ise 6.900 TL’ye geriledi.

Önümüzdeki hafta piyasaların odağında ABD’den gelecek haziran ayı istihdam verileri bulunuyor. Analistler, ons altında 3.250 dolar seviyesini kritik destek, 3.325 doları ise direnç noktası olarak değerlendiriyor.