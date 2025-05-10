Bursa başta olmak üzere Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale’de yaşayanların dikkatli olması istendi.

Son tahminlere göre, özellikle Bursa’da öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bursa'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve hazırlıklı olması önemlidir" denildi.