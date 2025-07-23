Şehrin havadar ve kıymetli bölgelerinden biri olan Gümüştepe’de hayata geçirilen bu projeyle, sadece yaşlı bireyler değil, sahipsiz ve yardıma muhtaç kimseler de barınabilecek. Toplamda 3 bin 800 metrekarelik bir alana kurulu olan ve bin metrekare kapalı alanı bulunan bakımevinde, yaklaşık 40 kişiye barınma imkânı sunulması planlanıyor. Dış cephesi taş yünüyle kaplanan binanın iç donanım ve ince işçilik aşamasına geçildiği belirtiliyor.

Arsası Mehmed Safiyüddin Erhan tarafından bağışlanan bu yapının, hayırseverlerin katkısıyla en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Vakfın yönetimi Mehmed Safiyüddin Erhan, Ümit Duran, Ümit Altındiş, Kadri Erhan ve Ulvi Poyraz’dan oluşuyor. Vakıf Başkanı Mehmed Safiyüddin Erhan, geçmişte Osmanlı döneminde büyüklerin kurduğu vakıf geleneğini yaşatma arzusuyla bu yola çıktıklarını ifade etti. Muavenet adı verilen bu vakıf aracılığıyla hem yaşlı bireylerin hem de sahipsiz kişilerin barınabileceği bir ortam oluşturulmak isteniyor. Yaklaşık 40 odası bulunan binanın dış cephesinin tamamlandığı, içeride ise daha fazla maliyet gerektiren işlerin sürdüğü belirtiliyor.

Yapının sürdürülebilirliği açısından bazı hizmetlerin ücretli olabileceği vurgulanırken, ödeme gücü olmayan bireylerin de bu imkânlardan yararlanabilmesi en büyük temenniler arasında yer alıyor. Herkesin kendi evinde ve yakınlarıyla yaşlanmasının ideal olduğunu belirten Mehmed Safiyüddin Erhan, hayatın getirdiği şartların böyle merkezlere olan ihtiyacı ortaya çıkarabildiğini dile getirdi. Binanın tamamlanması için ciddi maddi kaynak gerektiğini belirten Erhan, arzu edenlerin vakfa destek olabileceğini ifade etti. Yapının klasik vakıf müessesesi anlayışıyla işletileceği ve zamanla nasıl şekilleneceğinin görüleceği de aktarıldı.