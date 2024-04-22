Yüzde 52’si ormanlık alanlarla kaplı Mustafakemalpaşa, Bursa’nın en verimli ormanlık alanına sahip ilçeleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Bilecik ve Yalova dahil11 işletme müdürlüğünün bağlı olduğu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı. İstatistiklere göre 156 bin 178 hektarlık genel alana sahip Mustafakemalpaşa’nın toplam orman alanı 81 bin 322 hektar oldu. Orman verimliliği açısından 66 bin 867 hektar alanla Bilecik ve Orhaneli’nin ardından 3. sırada yer alan Mustafakemalpaşa’da bozuk orman alanı ise 14 bin 455 hektar olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 13 işletme şefliğinde en yüksek verimli orman alanı, 8 bin 2 hektar ile Bozağaç’ta bulunuyor. 6 bin 251 hektar ile Ömeraltı ve 6 bin 140 hektar ile de Gürgandağ Orman İşletme Şefliği, Mustafakemalpaşa’nın en yüksek verimli orman alanlarına sahip bölgeleri arasında yer aldı.

Kaynak: BÜLTEN