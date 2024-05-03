Bursa’da bir anda etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, yollar göle döndü.

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Bursa’nın bir çok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kimi zaman dolu yağışına çevirdi. Tıkanan rögarlar yüzünden şehrin birçok caddesinde su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinden dolayı araçların ilerlemede güçlük çektiğini belirten nakliye şoförü Sait Durdu, "1 saat önce önce sağanak yağış ardından dolu yağışı başladı. Özellikle Demirtaş Mahallesi’nin ara sokakları sağanak yağıştan dolayı su birikintileri oluştu. Ulaşım aksadı. Yolda kalan araçlar oldu. İşimizi yapmakta zorlandık. Zamanında altyapı çalışmaları yapılmadığı için bu tür sıkıntılar ile karşılaşıyoruz. Bursa’nın büyük sanayi bölgelerinden olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine yakışmıyor. Burası tekstilin kalbi diyebiliriz. Yüzlerce tekstil firması var. Cuma günleri ihracat günleri bugün de yağıştan dolayı ihracatlar aksadı. Bir an önce buna bir çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.