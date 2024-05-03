Bursa’da birden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bazı çocuklar ise yağmurun tadını çıkartarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih etti.

Bursa’da bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yağmura şemsiyesiz yakalanan vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Bazı çocuklar ise aileleri ile birlikte yağmurun tadını çıkartarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar kafalarına poşet takarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bursa’da yağmurun gece 12’ye kadar yağması bekleniyor. Meteorolojinin resmi sitesinden alınan bilgiye göre, Bursa’da yarın da yağmur tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının bugün 13 ila 20 derece, yarın ise en düşük 10 en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Ayrıca, Bursa’nın bazı mahallelerinde dolu ve fırtına da etkisini gösterdi.