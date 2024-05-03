Bursa’da sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, kapalı otoparkların su giderleri patladı. Kısa sürede, alt geçitler suyla dolarken, pazar tezgahlarının arası ise dereleri aratmadı.

Bursa’da kısa sürede olsa yağan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış sebebiyle yollar göle dönerken, AVM’lerin otoparklarındaki su giderleri patladı. Su basan otoparklar, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Ana yollarda araçlar suya gömülü bir şekilde ilerlerken, alt geçitler kısa sürede suyla doldu. Pazar alanlarından yansıyan görüntüler ise, dereleri aratmadı. Tezgahların üzerine çıkan vatandaşlar, akan suyu izlemekle yetindi.