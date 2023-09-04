Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Ebeköy mevkiinde bulunan Hızlı Tren Inşaati proje şantiyesinde çalışan 30 yaşında ki Abdullah Aydın’dan 3 Eylül 07.00 itibariyle haber alınamadığı jandarma ekiplerine bildirildi. Kişisel eşyalarını yatakhane de bırakan şahsı arama kurtarma çalışmaları AFAD Bursa İl müdürlüğü koordinasyonunda başladı. Çağrı üzerine olay yerine İnegöl ANDA ekipleri intikal etti. Gece boyu süren aramalar netice vermeyince AFAD ekipleri sivil toplum kuruluşlarından destek istedi. Şahsı arama çalışmaları devam ediyor.