Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon ve Yeni Mersin İdmanyurdu engellerini gol yemeden kazanarak 9 puana ulaşan Bursaspor’da hedef Arnavutköy Belediyespor’u yenerek puanını 12’ye çıkarmak.

Grupta kalesinde gol yemeyen tek takım olma unvanını elinde bulunduran yeşil beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapan rakibi karşısında da 3 puan almaya çalışacak. Adem Çağlayan’ın talebeleri, yaklaşık 43 bin taraftarın izleyeceği maçta Arnavutköy Belediyespor’u evine puansız göndermeye çalışacak.

Taktik ve teknik çalışmaları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Yeşil Beyazlıların en büyük kozu, sezona fırtına gibi başlayan Muhammet Demir, Sertaç Çam, Ertuğrul Ersoy ve Tayfun Aydoğan olacak.

ARNAVUTKÖY’ÜN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Zorlu Bursaspor deplasmanında puan ve puanlar almaya gelen Arnavutköy Belediyespor ise ligin ilk 3 haftasında rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. Ligin ilk haftasında Kırklarelispor’la sahasında 0-0 berabere kalan ekip, ligin 2. haftasında deplasmanda Menemen FK’yı 3-0 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta ise yine sahasında 68 Aksarayspor ile 1-1 berabere kalan ekip, böylelikle ilk 3 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Grupta yenilgi yüzü görmeyen 5 takımdan biri olan Arnavutköy Belediyespor, güçlü defans hattı ile dikkat çekiyor. Takımın en etkili silahı ise ofansif orta saha oyuncusu olan 29 yaşındaki Cerem Talha Dinçer.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 4. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor arasındaki mücadele 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakar yönetecek.