İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına geçtiğimiz yıl lise düzeyindeki okullarda "Genç Bakış" buluşmaları gerçekleştirmişti. Şehre gençlerin gözünden bakmayı sağlayan programlar dizi İnegöl adına çok faydalı fikirlerin üretildiği sohbetlere dönüştü. Yaz tatilinde ara verilen Genç Bakış buluşmaları, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden start aldı. Başkan Alper Taban, Genç Bakış ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelip gençlerin fikir ve önerilerini dinliyor. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alan Başkan Taban, yeni dönemin ilk Genç Bakış programında bu sabah Okyanus Koleji öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Okyanus Koleji Müdürü Erdoğan Kızmaz, "2025-26 eğitim öğretim yılımız başladı. Belediye Başkanımızın bu yılın ilk Genç Bakış buluşmasını da okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Okyanus Koleji olarak bizim bu yıl İnegöl eğitimindeki 10’uncu yılımız. Anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veriyoruz. Belediye Başkanımıza da bugün öğrencilerimizle beraber olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alper Taban ise geçtiğimiz yıl Genç Bakış Buluşmalarını başlattıklarını hatırlatarak "Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılıyla beraber sürdürüyoruz. İlk buluşmamızı da Okyanus Kolejinde gerçekleştiriyoruz. Bizlere kapılarını açan idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları biz neden yapıyoruz? Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizi dinlemek için gerçekleştiriyoruz. Eğitim çok kıymetli. Nerede ne konuşsak, dönüp dolaşıp eğitim çok önemliye geliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne de değinen Başkan Taban, "30 Ağustos’ta Zafer Bayramımızı, 6 Eylül’de İnegöl’ümüzün kurtuluşunu, 11 Eylül’de de Bursa’mızın kurtuluşunu kutladık. Bunlar çok uzak zamanlar değil. 103 yıl önce. Bir insan ömrü kadar neredeyse. Bugün burada huzurlu bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Hayatımızda bizi endişelendirecek bir savaş hali yok. Hiç olmasın inşallah. Ama 103 yıl önce varmış. 13 ay esaret altında kalmışız. Bunları ben düşündüğümde irkiliyorum. Bunların bir daha olmaması için iyi ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmamız lazım. Eskiyi unutmamalıyız. Unuttuğumuz an bizi ezip geçerler" şeklinde konuştu.

Başkan Taban İnegöl’ün sunduğu faydalar ve imkanlardan da söz etti. İnegöl’ün çok önemli bir şehir olduğunu kaydeden Taban, "Ekonomisi, nüfusu, ihracatı, ortaya koyduğu başarılar Aslında fırsatlar sunan bir şehirde yaşıyoruz. Ne iş yapacak olursak olalım, İnegöl’de her alanda fırsatlar var. Bugün kendime 5 yıllık bir kariyer planı yapayım, istediğim hedefe ulaşırım. Yeter ki hedefi koyun. Ama önce hayallerimiz büyük olmalı. Çok büyük hayalleriniz olsun. Her şey hayal ile başlar. Hayaller hedefe dönüşürse, o hedefe de varılır" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere ve öğretmenlere ve okul idarecilerine uzatıldı. Özellikle öğrenciler, şehirle ilgili tavsiye, talep ve şikayetlerini dile getirerek merak ettikleri konuları Başkan Alper Taban’a sordular. Bu sorular üzerine istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

