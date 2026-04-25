Türkiye’de de genç yaşta forma şansı bulan kaleciler bulunmasına rağmen, 19 yaşında A takımın değişmez kalecisi olarak şampiyonluk yaşayan bir örneğe nadiren rastlanıyor. Bu yönüyle Kerem Matışlı’nın performansı ayrı bir noktada değerlendiriliyor.

Dünya futbolunda genç yaşta sahne alan kaleciler arasında Iker Casillas, Maarten Vandevoordt ve Gavin Bazunu gibi isimler öne çıksa da, bu oyuncuların büyük bölümü şampiyonluk yaşayan takımlarda net birinci kaleci olarak yer almadı.

Kerem Matışlı, sadece Bursaspor’un 1. Lig’e yükselmesinde kilit rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda genç yaşta elde ettiği bu başarıyla dünya genelinde nadir görülen kaleciler arasına adını yazdırdı.