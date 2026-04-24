Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcılık makamı, bazı taleplerin kabul edilmesini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürmesini ve adli kontrol uygulanan diğer sanıklar açısından tedbirlerin devamını istedi. Savunması alınan Turgay Erdem, sağlık durumunun ciddi olduğunu, yüzde 100 engelli raporu bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Diğer tutuklu sanıklar da benzer şekilde serbest bırakılma yönünde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren inşaat firması sahibi Emin A.'ya da söz verdi. Emin A., bazı sanıklar hakkında bilgisinin bulunmadığını ifade ederken, "Kimseye iftira atmadım, yanlış beyanda bulunmadım. Eksik anlatmış olabilirim. Ekrem P. ve Mustafa Bozbey dışında kimseyle husumetim yok" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.'nin bulunduğu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına hükmederken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ağustos ayına erteledi.