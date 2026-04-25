Kaza dün saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Sürücü Kemal D.(44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, iddiaya göre yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen vinç sürücü Yusuf A. yönetimindeki 16 BBP 055 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hızla ilerleyen vinçten atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Vinç ise dere yatağına uçarak devrildi. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Göçmen camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybeden sürücünün eşi Merve'nin 4. Erkek Çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ölen babanın cinsiyetini kısa süre önce öğrendiği öğrenildi.