Türkiye, Fatih Terim'in adını kullanarak oluşturduğu fonla birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan davasını konuşurken bu kez aralarında basketbolcu Semih Erden ve ünlü isimlerin de mağdurları arasında yer aldığı yeni bir dolandırıcılık davası gündeme bomba gibi düştü.

SİNAN AKÇIL DUYURDU

Şarkıcı Sinan Akçıl, futbol dünyasını sallayan Seçil Erzan davasından yola çıkarak 'Sanat dünyasında da Seçiller var' diyerek bir başka dolandırıcılık olayını duyurmuştu.

Akçıl'ın, "Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" açıklamasından bulunmuştu.

SEMİH ERDEN 1.7 MİLYON TL KAPTIRDI

Habere göre yeni dolandırıcılık olayının kahramanı Mine Özkan...

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri ile basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandıran Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.

Influencerlar ve fenomenler üzerinden sanat dünyası içerisine giren Mine Özkan, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup, "Uluslararası SMS ihalelerine giriyoruz" diyerek yüksek kar payı ile para toplamaya başladı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Burcu Kıratlı, 'Ponzi Piramit zinciri' adındaki saadet zinciri sistemi ile dolandırıldığını iddia ederek Özkan'ı dava etmişti.

10 yıl hapsi istenen davada Özkan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı için beraatına karar verildi.

MİLLİ TAKIMLA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI, NBA'DE FORMA GİYDİ

Ülkemizde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve Türk telekom formaları giyen Semih Erden kariyerini İnfo Yatırım Basketbol Kulübü'nde sürdürüyor. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nda yer alan Erden, NBA'de Boston Celtic ve Cleveland Cavaliers'ta oynadı.