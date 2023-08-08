Bursaspor, yeni sezon için gerçekleştirdiği hazırlıklara bu akşamki antrenmanla hız kesmeden devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Mesut Şen Sahası'nda bir araya geldi. Teknik Direktör Yalçın Gündüz'ün nezaretindeki idman, öncelikle enerjik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, pas tekniklerini pekiştirmeye yönelik çalışmalara geçti. Antrenmanın ikinci aşamasında ise sınırlı alanda oyunlarla birlikte çalışmalarını tamamladılar. Yarın sabahın ilk saatlerinde yapılacak antrenmanla birlikte Bursaspor, hazırlıklarını sürdürecek.