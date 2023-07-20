Bursaspor yönetimi, dün yaptığı açıklama ile spor gündemini karıştırdı. Kulübün eski başkanı Ali Ay döneminden kaynaklanan transferlerin CAS'a ödenmesi gereken 57 milyon lira tutarındaki borç nedeniyle lisans alamadığını duyurdu. Bu durum, takımın liglere katılımını da tehlikeye soktu.

Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Ali Ay yönetiminin transfer politikasındaki hatalar ve yapılandırılmamış borçların kulübün lisans almasını engellediğini belirtti. Eski başkan Ali Ay ile ilişkilendirilen transferlerin toplam maliyetinin 57 milyon lira olduğu vurgulandı.

Yeni başkan Recep Günay ve yönetimi, sorunun çözümü için girişimlerde bulunsa da, durum hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Kulübün içinde bulunduğu bu zorlu durum nedeniyle, Bursaspor'un TFF 2. Lig'e puan silme cezasıyla başlayabileceği belirtiliyor. Taraftarlar ise yönetimin sessizliği nedeniyle eleştirilerde bulunuyor.

Bursaspor Genel Kurul Üyesi Merih Ayder, İstanbul medyasında çıkan haberlerin yanlış olduğunu belirterek, benzer bir sıkıntının diğer Türk kulüplerini de etkilediğini söyledi. Kulüp, Temmuz ayı sonuna kadar 17 milyon lira vergi borcunu ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya. Eğer borç ödenmezse Türkiye Futbol Federasyonu'na borcu yoktur kağıdı verilemeyeceği için ulusal lisans alamayabilir ve puan silme cezası alabilir.

Bu süreçte Başkan Recep Günay'ın TFF yetkilileriyle görüşme talep ettiği ve Mali kriterlerin zorlaştığına dikkat çekildi. Kulüplerin borçlarını zamanında ödememesi durumunda puan silme cezaları gibi yaptırımların devreye girebileceği belirtildi.

Spor dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme, Bursaspor taraftarlarını endişelendirirken, kulüp yönetiminin çözüm için çalışmalarına devam ettiği ifade ediliyor. Ancak lisans sorununun kısa süre içinde çözüme kavuşturulması gerekiyor.