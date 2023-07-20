S.S. 592 Sayılı İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, yağlık ayçekirdeği ile ilgili rekolte beyannamelerinin, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar ortaklar tarafından kooperatife verilmesi gerektiğini bildirdi.

Rekolte Beyannamesinin, ortak tarafından il/ilçe Tarım Müdürlüğü onaylı, 2023 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya E-devlet şifresiyle bizzat kooperatife gelmek suretiyle doldurulacağını vurgulayan Başkan Ali Rıza Girgin, “Rekolte beyannamesi verilirken ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinde yer alan arazi ve ürün bilgileri doğrultusunda rekolte beyanları, kooperatif ve ortak mutabakatı ile belirlenecek ve Beyanname bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Rekolte Beyannamesinde, son üç iş yılın istatistiki bilgileri yer alacaktır. Kooperatifte doldurulacak Rekolte Beyannameleri, ortak tarafından imzalanacak ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda, kooperatif yönetim kurulunca gerekli kontroller yapılarak, uygun görülmesi halinde onaylanacaktır” dedi.

Rekolte Beyannamesi vermeyen ortağın, genel kurula katılamadığını, seçme ve seçilme hakkını elde edemediğini ifade eden Girgin, “Üst üste üç iş yılı ürün dökmeyen veya ürün dökse dahi taahhüdünün yarısından az miktarda teslimat yapan ortaklar, ana sözleşme hükümleri doğrultusunda ortaklıktan çıkarılmaktadır. Rekolte Beyannamesi vermeyen ortaklarımızdan yağlık ayçiçeği ürününün alımı yapılmayacaktır. 2023 yılı yağlık ayçiçeği alımlarının İnegöl çiftçisine bol bereket ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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