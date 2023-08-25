Bursaspor'un heyecanla beklenen sezonu öncesinde, taraftarları sevindirecek haberler peş peşe geldi. Lig başlamasına sadece iki gün kala, Yeşil Beyazlı ekibin yönetimi, lisans sorununu başarılı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Daha önce endişe yaratan 28 futbolcunun lisansı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yayınlandı ve tüm gergin bekleyiş sona erdi.

Ayrıca teknik adam krizi de artık tarih oldu. Bursaspor'un A takımı ve altyapısı için belirlenen teknik direktör ve antrenörlerin lisansları da sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. Kulüp içi organizasyon ve eğitim kadrosunun tamamı için onay alındı.

Toplam 15 teknik adamın 14'üyle 2024 Mayıs ayının sonuna kadar sözleşmeler imzalandı. Ancak en dikkat çekici detay, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Okan Yılmaz'la yapılan uzun vadeli anlaşma oldu. Okan Yılmaz'ın 2028 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi, kulübün genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktı.