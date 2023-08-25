Meydana gelen trafik kazasında, Ali R.Ş. yönetimindeki otomobil ile İbrahim O. idaresindeki TIR arasında şiddetli bir çarpışma gerçekleşti. Olay sonucunda otomobil sürücüsü Ali R.Ş. ile araçta bulunan Abuzer Ş. yaralanma yaşadı.

Kaza sonrasında, emniyet ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kaza anına dair önemli detaylar elde etmek amacıyla soruşturma başlatıldı. Kazadan hemen önce Abuzer Ş.'nin aracın camından dışarıya uzattığı kolunun, çarpışma anında iki aracın arasında sıkışarak ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra, Ali R.Ş. ve Abuzer Ş.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Kazaya dair detaylı soruşturma, yetkililer tarafından titizlikle sürdürülüyor.