Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Ay, "Başkanlık görevim sona erdikten sonra sosyal medya ve medyada eleştirilere maruz kaldık. Her zaman sessiz kalmayı tercih ettim çünkü kaos yaratmak istemedik. Ancak son dönemde yaşananlar ve kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle bugün buradayız. İddialara ve sorularınıza içtenlikle yanıt vereceğim" dedi.

Ali Ay, neden daha önce aday olmadığına yöneltilen bir soruya ilginç bir açıklama getirdi: "Bursaspor'a iyilik yaptık ve bunun bedelini ödüyoruz. Başkanlık düşüncesi aklımın ucunda bile yoktu. Ancak Recep Günay'ın adaylık açıklaması ve 'Ali Ay gibi sanayicilere görevi devretmeye hazırım' demesi, çevremdeki 'Bursaspor batıyor' söylentileri beni etkiledi ve aday oldum. Aksi takdirde bu düşünce hiç aklımdan geçmezdi. Recep Başkanın sözleri bu kararı almama sebep oldu."

Kulüpten olan alacakları konusunda ise Ali Ay, "Göreve geldiğimizde karşımıza çeşitli sıkıntılar çıktı. Önceki yönetim, sonraki yönetimi 3,5 ay öncesinden zora sokacak adımlar atıyordu. Kulübü 278 milyon TL borçla devraldık. Ancak son 3,5 ay içinde Pablo Martin Batalla'nın 5 milyon 750 bin Euro'luk maliyeti ve diğer vergi borçları gibi beklenmedik ödemeler çıktı. Asıl amacımız mali yapıyı düzeltmekti. Ancak sportif yönü ihmal ettik, bu konuda dürüst olmalıyım. Özlüce arazisi ile ilgili gelen 400 milyon TL'lik teklifi değerlendirdik. Ancak bu kadar büyük bir riske girmemiz gerektiğini düşünmedik ve teklifi reddettik."

Ali Ay, süreçte ortaya atılan iddiaların ve kulüp sitesinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, arkasında art niyetler olduğunu ifade etti. Kendisinin her zaman dürüst ve şeffaf bir tavır sergilediğini vurguladı.

Ali Ay, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmaya devam etti. Ay, "Allah razı olsun denecek yerde, 'Bu parayı sil' diyorlar. Fakat ben silmeyeceğim. Bu para benim çocuklarımın geleceği, alın terim. Ancak silmeyeceğim de demiyorum. Konuya da açıklık getireceğim. Hatalarımız oldu mu? Evet, oldu. Küme düştük, 413 milyon TL gibi büyük bir borçla karşı karşıya kaldık. Bu borcu aşağı çekmeyi başardık. Ancak, daha iyi bir yönetim ile sonuçlar farklı olabilirdi. Borçların üstüne borç eklenerek maalesef mevcut duruma geldik. İlk aldığımız arsayı 650 bin TL'ye satın almıştık ve 12 milyon TL'ye sattık. Bursaspor'a gelir kaydedildi. İkinci arsayı 2 milyon 400 bin TL'ye, üçüncü arsayı ise 6 milyon TL'ye aldık. Ancak bu süreçte otobüsümüz bile tahrip edildi, evimize kadar geldiler. Moralimiz bozuldu. Çocukların endişelerine de anlayış gösteriyorum, onlar da Bursaspor'un geleceğini düşünüyorlar. 1060 olayını sosyal medya üzerinden büyüttüler. Ardından bizi ve kulübümüzü tüm Türkiye'ye rezil ettiler" şeklinde konuştu.

Ali Ay, transfer için paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "12 milyon TL'ye ihtiyaç vardı. Bu nedenle arsayı satışa çıkardık. Ancak alıcı vazgeçti. Eğer o arsayı satabilseydik, elde edilen gelirle 2 futbolcu alabilirdik. Ancak paramız tükenmişti. Yaklaşık 20 milyon Euro Bursaspor'a aktardım. Arsaların satılmaması üzerine borçları ödemek adına çeşitli çözüm yolları aradık. Mart sonunda bir arsayı 7,5 milyon TL'ye sattılar. Ancak diğer arsayı kendim alarak satmadım. Toplamda 19 milyon TL ödedim ve geri kalanı alacağımdan düşüldü. Arsaları almam için de kulübe para ödedim. Sonuç olarak, toplamda 40-45 milyon TL gelir elde ettik" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ali Ay, "Bursaspor'dan 15 milyon Euro alacağım var" diyerek devam etti. Recep Günay'ın davalara yöneldiğini ifade eden Ay, "Bu durumda açabilir. Divan Başkanı Galip Sakder ile görüştük, ancak bu görüşme sorunlu geçti. Görüşme sonunda, 'Bizim çay içmişliğimiz var' gibi ifadeler kullanıldı. Ardından Recep Başkan, vefat eden gazeteci Adnan Alp ile birlikte dava açtı. 1 TL'lik arsaya 3 TL verdiğimi iddia ediyorlar. Eğer arsaları istiyorsa, elde edilen geliri Recep Başkan'a aktarmaya hazırım. Ancak temliklerin gerekliliği hukuksal bir zorunluluktur. Zaten ben 20 milyon Euro'ya yakın Bursaspor'a para aktardım. Aldığımız arsaların maliyetini düşündüğünüzde, Bursaspor'un kazançlarını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, basın toplantısının devamında önemli açıklamalarda bulundu. Ay, "Eğer Recep Günay bu parayı verecekse, Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmaya devam etmelidir" dedi. Ay, aynı zamanda kulübün Süper Lig'e yükselmesi için gerekli olan kaynağın sağlanabileceğine inandığını vurguladı. Şehirdeki ekonomik potansiyelin yeterli olduğunu belirterek, "Bursa, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi olan bir şehir. Bu bir günlük mesele. Şehir bir araya gelebilir. Ancak bu işi yalnız başaramayız. 15 milyon Euro bulunur mu? Elbette bulunur. Ancak yine de bu sorumluluğu yine bana yükleyecekler. Projelerle bu sorunu çözebiliriz" şeklinde konuştu.

Ali Ay, kulüp başkanlığına aday olup olmayacağına dair soruları yanıtlarken, resmi açıklamayı beklediğini ifade etti. Ay, "Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorum. Daha sonra yeniden toplanabiliriz ve konuşabiliriz. Ancak şu an için resmi bir açıklama yok. Kulübün şu an aylık 10 milyon 500 bin TL'ye ihtiyacı var. Eğer Recep Başkan bu konuda adımlar atacaksa, görevine devam etmelidir. Ben Recep Başkan'ı top ve tüfekle devirmek istemiyorum. 'Piyango' kelimesi yanlış kullanılmış bir ifade. Biz neler yaptık? İnsanların içi rahat olmayabilir. Ben Bursaspor'a şunları vaat ediyorum: Sezon sonuna kadar tüm ödemeleri yapacağız. Ancak tahta meselesi için kesin bir söz veremem. İçeri girdiğimde böyle bir adım atabilirim. Ayrıca birliktelik de çok önemlidir" dedi.

Kongre kararı alınması gerektiği konusunda da Ali Ay, "En geç 10 gün içinde kongre kararı almalıyız. Bu gecikmeler Bursaspor'a zarar verir. Sponsorluklar, bilet satışları ve kombine gelirleri gibi gelir kaynakları bu süreçte önemlidir. Eğer bir hafta veya 10 gün içinde kongre kararı alınırsa, ben de başkan adayı olarak bu işin içinde olurum. Aksi halde böyle bir görevi üstlenmem" şeklinde konuştu. Yeni yönetim kadrosuyla ilgili olarak ise Ali Ay, "Yönetim kurulumda Mehmet Zahit Yanar dışında kimse yok. Ancak aklımda bazı isimler var. Ancak bu kişileri açıklamadan önce onlarla konuşmam gerekiyor. Transfer dönemi olmasa da, bu süreçte işi iyi bilen isimlerle çalışacağım. Örneğin Fenerbahçe'nin sportif direktörüyle çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bu nedenle işin ehli insanları bulmak ve onlarla çalışmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığı konusundaki soruya ise Ali Ay, "Geçmişte iyi bir başkanlık dönemi geçirdik. Ancak ikinci dönemde birden fazla aday çıktı. Bursaspor'un geleceğini düşünmeyen kişiler de oldu. Eğer uygun bir aday çıkarsa ve mali gücü varsa, çekilmem konusunda bir sorun yok. Ancak böyle bir durumda yine Ali Ay olarak devam ederim. Recep Günay aday olursa da aday olurum. Kendisiyle görüştüm. Geçmişe takılı kalsın. Ancak sonuç olarak, Recep Bölükbaşı dönemi de ibra edilmemişti. Bu konular incelendi. Beni kongre üyeliğinden atıldı. Mahkemelere gittik geldik. Adalet sistemi hayal kırıklığına uğrattı. Ben bu paraları vermezsem ne yapardım? 15 milyon Euro'yu vermezsem, arsaları almazsam? O arsaları alırken ödemeyi ben yaptım. Ben bu arsaları Bursaspor adına aldım. Sonuç olarak, toplamda 40-45 milyon TL gelir sağladık" açıklamalarını yaptı.

Şirketleşme konusundaki görüşlerine de değinen Ali Ay, "Şirketleşme meselesi üzerine karar almak için kongre gereklidir. Bursaspor'u bu duruma getiren yapıyı değiştirmeliyiz. Bu mevcut yapı devam ettiği sürece, bir şey değişmez" dedi. Enver Cenk Şahin ve Özer Hurmacı hakkında da görüşlerini paylaşan Ay, "Enver Cenk Şahin konusunda kararı yönetim kurulu verir. İyi bir oyuncu, ancak takımın yararına mı olur, değil mi konuşulmalı. Özer Hurmacı konusunda ise henüz bir düşüncem yok. Bu konuyla ilgili olarak daha fazla düşünmem gerekiyor. Kendisiyle anlaşma sağlarsak olur, sağlamazsak olmaz. Geçmişle ilgili olarak ise vicdanen rahatım. Ben elimden geleni yaptım, ancak Bursa'nın da üzerine düşeni yapmadığını düşünüyorum. Eğer Mesut Mestan'a yapılan yardımlar bizim için yapılsaydı, Bursaspor bu durumda olmazdı. Bu işin en önemli parçası para " şeklinde konuştu. Ayrıca taraftarın imza toplama eylemi hakkında da görüşlerini paylaşan Ay, "Recep Başkan'a da karşıyım, taraftarın yaptığına da. Taraftar böyle bir yola gitti, haklarını elbette savunabilirler. Ancak taraftarın getirdiği bir başkan olmak istemiyorum" dedi. Ali Ay, son olarak, "FK'dan bahseden kişiye küfür ederim. Bu kulübü kuranların kemikleri sızlar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.