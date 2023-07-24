TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor'un yeni sezon fikstürü belli oldu. Fikstür çekimine göre Bursaspor, ilk hafta maçında Yeni Mersinspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Timsah Park'ta gerçekleşecek.

Ancak, Bursaspor'un heyecanla beklenen bu açılış maçında taraftarları maçı seyretme fırsatı bulamayacak. Geçtiğimiz sezondan kalan bir ceza nedeniyle Bursaspor, ilk maçını seyircisiz oynamak zorunda kalacak. Dolayısıyla, takımın iç saha avantajı bu karşılaşmada kullanılamayacak.

TFF 2. Lig'in yeni sezonu, 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçıyla sezonuna adım atacak ve tüm taraftarlar, takımlarını desteklemek için sabırsızlıkla bekliyor.

1. HAFTA: Yeni Mersin İdman Yurdu

2. HAFTA: Karacabey Bld. (D)

3. HAFTA: Ankaraspor

4. HAFTA: Nazilli Belediye (D)

5. HAFTA: Altınordu

6. HAFTA: Beyoğlu Yeni Çarşı (D)

7. HAFTA: Ankara Demirspor

8. HAFTA: BAY

9. HAFTA: Bucaspor (D)

10. HAFTA: Adıyaman FK

11. HAFTA: Serik Belediyespor (D)

12. HAFTA: Kırşehir FK

13. HAFTA: Kırklarelispor (D)

14. HAFTA: Zonguldakspor

15. HAFTA: 1461 Trabzon FK (D)

16. HAFTA: Esenler Erokspor

17. HAFTA: Afyonspor (D)

18. HAFTA: Diyarbekispor

19. HAFTA: Vanspor FK (D)