Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan ve yönetim kurulu üyeleri 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle İnegöl’de görev yapan tüm basın mensubu çalışanlarını Mobiliyum Avm'ye davet edip basın camiasının Basın Bayramını kutladı…

Aynı zamanda İnegöl ve İnegöl Basınının dertleri problemleri masaya yatırıldı

İnegöl’ün sorunları ve çözümleri gerçekleştirilen programda konuşulurken, çözüm yolları içinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İNEGÖL VE İNEGÖL BASINININ PROBLEMLERİ KONUŞULDU

Konu hakkında konuşan Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan “İnegöl’ümüz her geçen gün büyüyor, şehir büyürken de problemleri de büyüyor. Problemlerin dile getirilmesi ve kamuoyuna aktarılması adına basına büyük bir görev düşüyor. Bu konuda çalışan mücadele eden basın mensupları arkadaşlarımız ile bir araya gelerek problemler ve problemlerin çözümleri için istişarede bulunduk, 24 Temmuz Basın Bayramı anısına pasta kestik” dedi.

BASIN MENSUPLARI KURUMSAL ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GELMESİ LAZIM

İnegöl’de bulunan gazeteciler adına açıklamalarda bulunan Metin Aydın ise “Basın mensubu arkadaşlarımız 7 gün 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyorlar. Kamuoyunun haber alabilmesi için gerekli haber çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda İnegöl’de basın mensuplarının bir arada olabilecekleri ortak yayın ve ortak hareket edebilecekleri fiziki bir alanın olması adına fikir önderliğinde bulundu. Şehrimize ait ortak Sosyal ve Siyasi sıkıntıların gerçekleştirilecek bu fiziki alanda bir araya gelerek haber olması gereken konuları basın mensupları ile paylaşılarak haber yapılmasının öte yandan STK’ların basın mensupları ile burada İnegöl ile fikir alışverişinde bulunması İnegöl için ne yapılabilir konularının kurumsal bir çatı altında tartışılabilmesi gerekmektedir. ” dediler..

Bu konuda fikir birliğine varan Basın mensupları ileriki günlerde konu ile ilgili tüm gelişmeleri ve projelerini gerekli Kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşacaklarını ve bu konuda kamuoyunu bilgilendireceklerini ilettiler.

Murat Erdoğan