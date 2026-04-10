Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bir fast food işletmesinde yaşandı. Öğle saatlerinde yemek yemek için işletmeye gelen yaklaşık 65 yaşındaki bir vatandaş, yediği yemeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. El hareketleriyle yardım isteyen vatandaş esnaf Samet Gözütok'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Doğru ve zamanında yapılan müdahale sayesinde nefes almaya başlayan vatandaşın kısa sürede kendine geldiği öğrenildi. Bir süre dinlenen vatandaşın yaklaşık 5 dakika sonra yeniden yemeğine devam ettiği ve ardından çay içerek işletmeden ayrıldığı belirtildi.



"Yoğunluk vardı, fark etmemiz saniyeler aldı"

Yaşananları anlatan işletme sahibi Sezgin Yakupoğlu, "Gerçekten talihsiz bir olaydı ama çok şükür kötü bir sonuç yaşanmadı. İş yerimiz oldukça yoğundu, bu yüzden durumu ilk anda fark edemedik. Samet kardeşimizin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşımızı kaybetmeden kurtardık. Kendisine minnettarız" dedi.



"20-30 saniyede müdahale ettik"

Hayat kurtaran müdahaleyi gerçekleştiren Samet Gözütok, "Amcamızın bize doğru işaret ettiğini görünce hemen durumun ciddiyetini anladık. Hiç vakit kaybetmeden müdahale ettim. Yaklaşık 20-30 saniye içinde Heimlich manevrasını uyguladım. Daha önce yurt dışında katıldığım bir eğitimde öğrenmiştim. O bilgi sayesinde bugün bir hayat kurtuldu" diye konuştu. Gözütok, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekerek, "Bu tür durumlarda saniyeler hayat kurtarıyor. Herkesin en az bir kez ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.