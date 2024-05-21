Bilecik’te İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alan Mahmut Eymen Yücel Türkiye birincisi oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 5/C sınıfı öğrencisi Mahmut Eymen Yücel, 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Yücel’in tüm soruları doğru cevaplayarak elde ettiği bu başarı okulunda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Okul Müdürü Yavuz Öztürk, başarılı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek Mahmut Eymen Yücel’e başarılarının devamını diledi.