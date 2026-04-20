Körfez Gençlerbirliği Kız Futbol takımları, ikinci hafta maçlarında rakiplerini mağlup ederek U15 ve U13 kategorilerinde sahadan 3'er puanla ayrıldı.

Kocaeli Kız Futbol U15 Ligi'nde 15 Nisan Çarşamba günü Körfez Esentepe Stadı'nda oynanan müsabakada Körfez Gençlerbirliği U15 Kız Futbol Takımı Derince Yavuzspor ile karşı karşıya geldi. U15 Yerel Kızlar Turnuvası 2. Grup maçında Körfez ekibi, rakibi Yavuzspor'u etkili oyunuyla 4-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. İkinci hafta sonunda ikinci galibiyetini alan Körfez Gençlerbirliği 6 puanla ligdeki iddiasını sürdürdü. Körfez GB üçüncü maçını Darıca Birlikspor ile rakibinin sahasında oynayacak.

18 Nisan Cumartesi günü İzmit Mehmet Ali Kâğıtçı Stadı'nda oynanan U13 Minik Kızlar Ligi maçında da Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 Kız Futbol Takımı, Düzce İdman Yurduspor'u 7-3 yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Karşılaşmanın başından itibaren baskılı oynayan Körfez'in kızları müsabakayı farklı kazandı. İkinci hafta maçından 3 puan alan Körfez GB kızları bir sonraki maçını Gölcük İdman Ocağı Spor kız takımı ile oynayacak.