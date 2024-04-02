BUSKİ, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda , Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu bilgileri paylaşarak, “Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz” uyarısını bir kez daha yineledi.

Son verilere göre Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 99, Nilüfer Barajı’nı ise yüzde 100.

Buski'nin X üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;