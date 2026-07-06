ALT TEMEL YATAKLAMA VE GÖMLEKLEME MALZEMESİ VE KUM/TAŞ TOZU MALZEME SATIN ALINACAKTIR





2026 Yılı (0-50) mm Alt Temel (5-25 mm) Yataklama ve Gömlekleme Malzemesi ve Kum/Taş Tozu Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1169635

1- İdarenin 1.1. Adı : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı Cad. No:6/3 D Blok PK:16190 Osmangazi/BURSA OSMANGAZİ/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02242702400 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.07.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi / BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda toplanacaktır



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı (0-50) mm Alt Temel (5-25 mm) Yataklama ve Gömlekleme Malzemesi ve Kum/Taş Tozu Malzeme Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 3 Kalem Alt Temel, Yataklama ve Gömlekleme Malzemesi ve Kum/Taş Tozu Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : BUSKİ Genel Müdürlüğü Özlüce Ambar Sahası’na teslim edilecektir. Yüklenici, alınacak malzemelerin bir kısmını İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı hizmet sınırları içerisindeki (Osmangazi İlçesi, Nilüfer İlçesi, Yıldırım İlçesi, Kestel Şube Müdürlüğü, Gemlik Şube Müdürlüğü, Mudanya Şube Müdürlüğü, Görükle Şube Müdürlüğü ve Gürsu Şube Müdürlüğü) Ambarlarına ilave bedel talep etmeden temin edecektir. Malzeme miktarlarına, Şube Müdürlüklerindeki ambar stok kapasitesine göre idare karar verir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren termin (teslimat) programı kapsamında her termin (teslimat) tek parti halinde teslim edilecektir. Termin (teslimat) programı sözleşme tasarısı ekindedir. İdarenin ambarında yeterli alan bulunmasına göre malzemeyi termin son gününe kadar peyderpey ambarına kabul edebilir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi takip eden gün başlanacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.