Ekonomik değerlendirmelere göre 1 milyon liralık birikim, faiz getirisi sağlasa da büyükşehirlerde artan kira, gıda ve temel yaşam giderleri karşısında tek başına rahat bir yaşam sunmuyor. Bu nedenle servetin yalnızca hesapta bulunan para miktarıyla değil, o paranın satın alma gücüyle değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Geçmiş yıllarda 1 milyon lirayla birden fazla konut ya da çok sayıda otomobil satın alınabilirken, bugün aynı tutar birçok bölgede tek bir konut için dahi yeterli olmayabiliyor. Benzer şekilde otomobil fiyatlarında yaşanan artış da paranın alım gücündeki düşüşü gözler önüne seriyor.

Ekonomistler, enflasyonun etkisiyle nominal rakamların büyüdüğünü ancak bunun gerçek anlamda zenginleşme anlamına gelmediğini ifade ediyor. Servetin ölçüsünün banka hesabındaki rakamdan çok, o parayla sürdürülebilen yaşam standardı olduğuna dikkat çekiliyor.

Son yıllarda milyon liralık mevduata sahip kişi sayısı artsa da, bu durumun önemli ölçüde enflasyon ve paranın değer kaybından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle "milyoner" kavramının geçmişte taşıdığı ekonomik anlamını büyük ölçüde yitirdiği yorumları yapılıyor.