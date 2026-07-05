Kaza saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki yeni açılan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Çevre Yolunda seyir halinde olan sürücü Gökhan Ö.(22) yönetimindeki 16 JMB 47 plakalı otomobil, çevre yoluna kontrolsüz giren henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.



Savrulan araç refüje çarptı. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Diğer araç kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı duyup gelen sürücünün babası özel bir hastanenin Acil Servis doktoru Güven Ö., çocuğuna ilk müdahaleyi yapıp, geçmiş olsun dileklerinde bulunup moral verdi.



Yaralı genç kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.